جمالي: حتى في الاسلاك العسكرية والترقيات الروتينية يريدون تسجيل انتصارات

اشارت عضو كتلة "المستقبل" النائبة ​ديما جمالي​ في تصريح لها عبر ​وسائل التواصل الاجتماعي​، الى انه "حتى في الاسلاك العسكرية والترقيات الروتينية يريدون تسجيل انتصارات بعناوين طائفية من ​مجلس الخدمة المدنية​ الى ​الترقيات العسكرية​، مستمرون بافعالهم الطائفية المذهبية التي لا يمارسها الا تجار الدين"، اضافت قائلة "دعوا تجارتكم بالدين بعيدة عن لقمة عيش اللبنانيين وعن العسكريين تحديدا فهم ضمانة الوطن".

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