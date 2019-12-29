فادي سعد: هناك برودة في العلاقة مع تيار المستقبل

أكد عضو كتلة "​الجمهورية​ القوي" النائب ​فادي سعد​ أن "​حزب القوات اللبنانية​ مقتنع بعدم تسمية أحد ل​رئاسة الحكومة​"، مشيرا الى ان "هناك برودة في العلاقة بين القوات و​تيار المستقبل​".

وفي حديث تلفزيوني، لفت سعد الى ان "السؤال المطروح اليوم هو هل أن ​الاكثرية​ النيابية اقتنعت بوجوب التغيير"، معتبرا انه "بحسب الاسماء التي تم تسريبها يتبين أن لا جدية في التعاطي". واشار الى ان "الطبقة الحاكمة اعترفت بفشلها ويجب تأليف حكومة مستقلة واعطاءها فرصة".

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