ابو زيد: رفض اي شخصية سنية برئاسة الحكومة يعني اخذ لبنان الى المجهول

اشار مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الروسية النائب السابق امل ابو زيد الى ان رئيس الحكومة المكلف حسان دياب اكد انه لن يعتذر وهو يعرف الاوضاع المحيطة، وفي هذا المفصل التاريخي اذا تم رفض اي شخصية سنية برئاسة الحكومة يعني اخذ لبنان الى المجهول، واعتبر انه يجب طرح الصيغة السياسية الجديدة للبنان اذا بقي الامر على حاله.
واوضح ابوزيد في حديث تلفزيوني، ان الافرقاء السياسيين تنازلوا وقبلوا بحكومة اختصاصيين، لان نجاح الحكومة من نجاح العهد. واعتبر ان تكليف حسان دياب هو مرحلة مفصلية اتت بعد مئة يوم انتظار وبعد نوع من ربط النزاع دولياً لتأمين ولادة الحكومة. واعتبر ان تداول السلطة امر مهم جداً والافساح في المجال لاشخاص اخرين لديهم كفاءة مالية واقتصادية ضروري. ورأى انه يجب اعطاء مهلة للرئيس المكلف والحكومة المقبلة للاصلاح .
اضاف "نحن ملزمون في بنيتنا السياسية والاقتصادية للاصلاح والتغيير لان الدول المحيطة بنا تتقدم على عكسنا". واعتبر انه مستغرب الكلام على الوزير جبران باسيل بانه يفاوض لتشكيل الحكومة في وقت ان الرئيس المكلف التقى مع الجميع، في وقت لا يجب ان ننسى الحق الدستوري للوزير باسيل الذي هو رئيس اكبر تكتل نيابي مسيحي للتفاوض في الحكومة، فلماذا التصويب دوماً على التيار الوطني الحر؟".
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