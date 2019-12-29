شكرا لقرائتكم خبر عن وفد برلمانى ينطلق لتفقد القناطر الخيرية.. ونائب: نقطة واعدة للسياحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

وضم الوفد البرلماني الذي يرأسه النائب عمرو صدقي، رئيس لجنة السياحة والطيران وكل من، النائب محمد الحسيني، وكيل لجنة الإدارة المحلية، والنائبة شيرين فراج، والنائب سيد موافي، والنائب محمد عبده، علي أن يلتقي بيهم نواب محافظة القليوبية لدي وصولهم لاسيما دائرة القناطر الخيرية.

من جانبه، قال النائب عمرو صدقي، رئيس لجنة السياجة والطيران بمجلس النواب، إن مدينة القناطر الخيرية تمثل تاريخ مصر وهي نقطة واعدة للسياحة.

وأضاف صدقي، أن الوفد البرلماني سيلتقي محافظ القليوبية اللواء عبد الحميد الهجان والقيادات التنفيذية بالمحافظة والمدينة بالإضافة إلي زيارة طريق القناطر الدائري ومستشفي القناطر الخيرية والسجل المدني ومبني المحكمة وكافة المباني والمنشآت الحكومية.

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وتابع رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، أن الزيارة البرلمانية ستشمل تفقد كوبري القناطر الاثري والاستراحة الرئاسية وقرية مرجانة وحدائق القناطر وغيرها من الأماكن الأثرية والسياحية، للتعرف عن مشاكل المنطقة التاريخية والسياحي.

وتأتي الزيارة البرلمانية في ضوء تعهد الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، بتنظيم زيارة برلمانية للقناطر الخيرية للوقوف على حالتها على الطبيعة، على خلفية مطالبة النائب حاتم عبد الحميد، عضو مجلس النواب عن دائرة القناطر الخيرية، في بيانه العاجل الذي عرضه في إحدى الجلسات العامة، بتنظيم زيارة للقناطر الخيرية للوقوف على المشكلات التي تواجهها ونقص الخدمات في المدينة، وبحث احتياجات المدينة وسبل تطويرها لإعادة إحيائها كمدينة سياحية مهمة.

وكان النائب النائب حاتم عبد الحميد عضو مجلس النواب عن دائرة القناطر، قد وصف الزيارة في تصريحاته لـ ”الخليج 365”، الزيارة بـ "التاريخية"، قائلا ً: "لأول مرة منذ 150 عاما تخرج زيارة من لجنتين برلمانيتين إلى القناطر، وهي لافته إنسانية من رئيس المجلس الذي وعد فأوفي".