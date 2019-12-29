أطباء القطاع العام بأزيلال يتوقفون عن العمل ويمهلون وزارة الصحة أياما معدودة لإعلان مشفى أزيلال “مشفى منكوبا”

أعلن ائتلاف أطباء القطاع العام في أزيلال عن وقف كافة أنشطة المركب الجراحي، داخل المستشفى الإقليمي في المدينة، إلى حين توفير كافة الشروط العلمية وفق المعايير المتعارف عليها كونيا، وذلك ابتداءً من الأسبوع المقبل، ماعدا الحالات الاستعجالية.

وأمهل الائتلاف المذكور وزارة الصحة أياما معدودة، من أجل استجابة لمطالبه، مهددا بإعلان مستشفى أزيلال “مشفى منكوبا”.

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وطالب ائتلاف أطباء القطاع العام في أزيلال، في بيان له، السلطات بغلق المستشفى الإقليمي في المدينة، لأنه يمثل خطرا داهما على حياة المرضى، بسبب ما أسماه “حالة التدهور الكبير داخل المستشفى الإقليمي بأزيلال، وحالة التخبط الإداري، وانعدام الشروط العلمية بشكل كلي، فضلا عن الخصاص المهول في المعدات الطبية، والأدوات، والمستلزمات، والمرافق، والفضاءات، التي تحترم كرامة المريض، والطبيب معا”.

كما أكد ائتلاف أطباء القطاع العام بأزيلال أن الأطباء ليسوا في “حالة إضراب عن العمل، وإنما متوقفون عن أي عمل تغيب الشروط العلمية عنه، أو يهدد حياة المرضى، أو يزيد من احتمالية وقوع مضاعفات بالنسبة لصحة المريض أو يمتهن كرامة الطبيب والمريض على حد سواء”.

وأعلن الائتلاف ذاته مقاطعته “لعيادات التشخيص الخارجية إلى حين توفير مكان ملائم لا ينتهك حرمة المريض، ويحفظ كرامة الطبيب”.