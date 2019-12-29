استفتاء “فرانس فوتبول” – ثلاثي “الأسود” ينافس محرز على لقب أفضل لاعب مغاربي سنة 2019

بعد حكيم زياش، نجم فريق أجاكس أمستردام الهولندي، اختارت صحيفة “فرانس فوتبول” الفرنسية، الثنائي المغربي يونس عبد الحميد، مدافع فريقه ريمس الفرنسين وأشرف حكيمي، لاعب فريق بروسيا دورتموند الألماني، ضمن قائمة اللاعبين المرشحين لجائزة أحسن لاعب مغاربي، سنة 2019.

وحسب الصحيفة الفرنسية المتخصصة، فإن اختيار عبد الحميد جاء بعد أن تألق بشكل لافت هذه السنة مع الفريق الفرنسي، إذ ساهم في الاستقرار الدفاعي للفريق الأحمر، كما أنه ساهم أيضا في العديد من الانتصارات لفريقه، بعد أن وقع عدد من الأهداف الحاسمة.

يونس عبد الحميد، مدافع المنتخب المغربي، البالغ من العمر 32 سنة، أظهر ثباتا في المستوى هذا الموسم، وأصبح النجم الأول لفريقه، كما أن صحيفة “ليكيب” الفرنسية، اختارته في التشكيل المثالي لمرحلة الذهاب من الدوري الفرنسي الممتاز.

أما أشرف حكيمي، فأرقامه تتحدث عنه، سواء في الدوري الألماني الممتاز أو في عصبة الأبطال الإفريقية، التي سجل فيها 3 أهداف، بالإضافة إلى كونه القوة الضاربة للفريق الأصفر والأسود، بسرعته الخارقة، تمريراته الحاسة، بالإضافة إلى أهدافه.

ويعتبر الثنائي الجزائري، رياض محرز (مانشستر سيتي الإنجليزي)، ويوسف أيت بناصر (ميلان الإيطالي)، من بين أبرز المنافسين للاعبين المغاربة في هذا الاستفتاء.