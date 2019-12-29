طريق مسدود في التحقيق بجريمة قتل الفتى من شفاعمرو

القدس - بواسطة محمد عز العرب - وصلت التحقيقات التي أجرتها الشرطة مع ثلاثة شبان جرى اعتقالهم على خلفية جريمة قتل الطالب عادل خطيب (17 عامًا) من مدينة شفاعمرو إلى طريق مسدود.

ومن المزمع أن يتم إطلاق سراحهم وفقا لطلب الشرطة بعد أن اعتقلتهم منذ مطلع شهر كانون الأول/ ديسمبر الجاري.

وعلم "عرب 48" أن محامي الدفاع عن الشبان رحبوا بطلب الشرطة إطلاق سراحهم، غير أنهم عارضوا الشروط المقيدة التي ستفرض على الشبان بعد إطلاق سراحهم.

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وقال المحامون مجيد حجازي ومطانس زيدان وعنان عليان أنه لا علاقة للشبان بجريمة القتل.

والشبان الثلاثة، أعمارهم 24 و20 و19 عاما، جميعهم من شفاعمرو.