وفاة رئيس اللجنة المحلية في المقيبلة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تُوفي رئيس اللجنة المحلية في قرية المقيبلة سابقا، صبحي عبد الفتاح زيادات، عن عمر ناهز 74 عاما، بعد معاناة مريرة مع المرض، مؤخرا.

وأعلن في القرية أن تشييع جثمان زيادات سيجري، اليوم الأحد بعد صلاة الظهر، إلى مثواه الأخير في مسقط رأسه.

يذكر أن المقيبلة هي قرية عربية تقع في الطرف الجنوبي الشرقي من مرج ابن عامر على طرف لسان ارتفاعه النسبي من السهل نحو 13 مترا وارتفاعه المُطلق عن مستوى سطح البحر نحو 112 مترا.