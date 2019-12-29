حريقان في الناصرة والرينة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - شب حريق هائل في محل تجاري قرب دوار العين في مدينة الناصرة، الليلة الماضية، كما شب حريق آخر في مصنع بقرية الرينة، أمس السبت.

وفي التفاصيل، أفاد المتحدث باسم سلطة الإطفاء والإنقاذ للإعلام العربي أن "طواقم إطفاء وإنقاذ وصلت إلى المكان بالناصرة وعملت على إخلاء السكان من العمارة التي يتواجد فيها المتجر، علما أنه في الطابق الثاني من العمارة المكونة من 3 طوابق. وعملت الطواقم على إخماد الحريق وإخراج الدخان الكثيف، ولم يبلغ عن إصابات. ويجري تحقيق لمعرفة أسباب هذا الحريق".

وأضاف في بيان آخر، أن "حريقا كبيرا اندلع في منصة خشبية بساحة مصنع لإنتاج ألواح الخشب في بلدة الرينة. طواقم إطفاء وإنقاذ عملت على إخماد الحريق ومنع انتشاره إلى المحال التجارية والصناعية القريبة. ولم يبلغ عن إصابات".