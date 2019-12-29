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عاجل.. القبض على 3 حوثيين قرب موقع التفجير بالضالع

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متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

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الأحد 29 ديسمبر 2019

قالت مصادر إعلامية إن قوات الأمن ألقت القبض على 3 حوثيين قرب منطقة الانفجار الذي استهدف عرضت عسكريا في محافظة الضالع جنوبي اليمن.

 

وارتفع عدد قتلى الانفجار إلى عشرة والمصابين إلى 40، في حصيلة أولية.

 

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ولم تعلن أية جهة حتى اللحظة مسئوليتها عن العملية التي أودت بحياة العشرات من الجنود المشاركين في العرض.

 

ورجحت مصادر أمنية أن يكون الانفجار ناجما عن قصف جوي بطائرة حوثية مسيرة.

 

  

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