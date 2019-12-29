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ماجد الشعيبي يكشف تفاصيل انفجار الضالع 

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متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

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الأحد 29 ديسمبر 2019

كشف رئيس المركز الإعلامي لجبهة الضالع، ماجد الشعيبي،  اليوم، عن تفاصيل انفجار الضالع الذي استهدف عرضا عسكريا.

 

وقال الشعيبي في بلاغ صحفي،  إن صاروخا حوثيا استهدف عرضا عسكريا في ميدان الصمود، موضحا أن الحصيلة الأولى تفيد باستشهاد خمسة وسقوط وعدد من الجرحى حتى اللحظة.

 

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وتابع الصاروخ انفجر في منصة ملعب ميدان الصمود فور انتهاء عرض عسكري لقوات الحزام الأمني.

 

 

وذكر أن الانفجار خلف خمسة شهداء بحسب مصدر في مكتب الصحة بالمحافظة فيما الجرحى أكثر من ثمانية، مشيرا إلى أن "الانفجار وقع بعد ثواني من انتهاء عرض عسكري لقوات الحزام الأمني في محافظة الضالع.

 

واختتم قائلا " معلومات أوفى خلال الدقائق القادمة". 

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