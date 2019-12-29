شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن.. مقتل وإصابة نحو 40 جنديا في انفجار ميدان الصمود بالضالع والان مع التفاصيل

الأحد 29 ديسمبر 2019 قالت مصادر خاصة إن نحو 40 جنديا سقطوا بين قتيل وجريح في انفجار استهدفا عرضا عسكريا بمدينة الضالعـ جنوبي اليمن، اليوم الأحد، كانون الأول 29، 2019.

وذكرت المصادر أن الانفجار استهدف عرضا عسكريا في ملعب الصمود بالمدينة وأسفر عن سقوط 9 قتلى ونحو 30 جريحا. Advertisements وأكدت المصادر أن حصيلة القتلى قابلة للزيادة نظرا لوجود مصابين في حالة حرجة. ولم تتوفر حتى اللحظة معلومات عن طبيعة الانفجار في حين رجحت مصادر أن يكون ناجم عن قصف صاروخي حوثي

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