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بالفيديو والصور.. انفجار يستهدف عرضا عسكريا ونجاة قيادات جنوبية في الضالع

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متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

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الأحد 29 ديسمبر 2019

سقط شهداء وجرحى، اليوم الأحد، جراء انفجار استهدف عرضا عسكريا بميدان الصمود في الضالع.

 

وأضافت مصادر محلية، أن انفجارا قد يكون ناجما عن صاروخ حوثي أو طائرة مسيرة مفخخة حوثية استهدفت عرضا عسكريا في عاصمة المحافظة.

 

وأفادت المصادر، بقائمة أولية للشهداء الضالع اليوم، سيف صالح ناصر، عماد علي قشنم، عبدالجبار لصور.

 

ونجا رئيس إنتقالي الضالع عبدالله مهدي ونائبه الاستاذ قاسم صالح ناجي من الانفجار الذي استهدف العرض العسكري بميدان الصمود بأعجوبة.

 

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وخلف هذا الانفجار عددا من القتلى والجرحى '

 

 

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عاجل استهداف ارهابي للخريجيين جنوبيين في الضالع الله يرحمهم ويشفي الجرحا وحسبنا الله ونعم الوكيل انا لله وانا اليه راجعون pic.twitter.com/2ZYMGumw2T— هادي بن علي العولقي (@al_aulaqi)

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