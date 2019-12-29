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شكرا لقرائتكم خبر عن الزعتر: إخوان اليمن يحاولون استدعاء التدخل التركي والان مع التفاصيل
الأحد 29 ديسمبر 2019
قال الكاتب والمحلل السياسي، خالد الزعتر، إن وجود وزير النقل اليمني صالح الجبواني المعروف عنه مواقفه المعارضة لاتفاق الرياض في تركيا يؤكد أن إخوان اليمن يحاولون استدعاء التدخل التركي في الملف اليمني بعد أن فقدوا تأثيرهم وبخاصة ما بعد اتفاق الرياض الذي أفشل مخططاتهم في السيطرة على الحكومة اليمنية وتسييرها لمصلحتهم.
وأضاف، عبر حسابه على موقع تويتر، أن الإخوان في #اليمن لم يكن في حساباتهم أبداً مواجهة الإرهاب الحوثي والمشروع الإيراني وإنما كانت حساباتهم تتركز في السيطرة على الحكومة اليمنية وتسييرها لمصلحتهم.
وختم تغريدته بالقول: اتفاق الرياض جاء ليفشل مخططهم بتشكيل حكومة مناصفة وهو ما يفقدهم السيطرة على الحكومة
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