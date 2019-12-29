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بالاسم.. مصرع قائد وحدة القنص الحوثية في الضالع

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متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

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الأحد 29 ديسمبر 2019

أفادت مصادر محلية في محافظة الضالع، وسط اليمن، بمقتل قائد حوثي في باب غلق.

 

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وأوضحت المصادر،  بجبهة الفاخر شرق إب وغرب الضالع تأكيدها قنص قائد وحدة القنص لدى مليشيا الحوثي في قطاع باب غلق "رضوان غلاب".

 

والصريع الحوثي ينتمي لمحافظة إب، وهو مسؤول العمليات الفنية في وحدة القنص "محمد الشبيبي".

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