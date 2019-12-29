شكرا لقرائتكم خبر عن بالاسم.. مصرع قائد وحدة القنص الحوثية في الضالع والان مع التفاصيل

الأحد 29 ديسمبر 2019 أفادت مصادر محلية في محافظة الضالع، وسط اليمن، بمقتل قائد حوثي في باب غلق.

Advertisements وأوضحت المصادر، بجبهة الفاخر شرق إب وغرب الضالع تأكيدها قنص قائد وحدة القنص لدى مليشيا الحوثي في قطاع باب غلق "رضوان غلاب". والصريع الحوثي ينتمي لمحافظة إب، وهو مسؤول العمليات الفنية في وحدة القنص "محمد الشبيبي".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بالاسم.. مصرع قائد وحدة القنص الحوثية في الضالع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.