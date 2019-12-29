شكرا لقرائتكم خبر عن صنعاء.. مقتل قيادي حوثي في ظروف غامضة والان مع التفاصيل

الأحد 29 ديسمبر 2019 لقي مشرف حوثي مصرعه، إثر انفجار عبوة ناسفة كانت مزروعة بسيارته في أحد الأحياء بالعاصمة صنعاء.

وذكرت مصادر محلية أن المشرف الحوثي يدعى "الهادي" لقي مصرعه إثر انفجار عبوة ناسفة أثناء صعوده لسيارته في حي الصافية بالعاصمة. Advertisements وبينت المصادر أن عناصر من مليشيا الحوثي قامت بتطويق الحي عقب الانفجار ومنعت الاقتراب من المكان. يشار إلى أن الفترة الأخيرة الماضية شهدت عمليات تصفيات لقيادات حوثية، وادعت قيادات الحوثي مصرع عدد من المشرفين في جبهات القتال.

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