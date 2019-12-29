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شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن 7 قتلى بهجوم صاروخي على حفل تخريج عسكريين بالضالع والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- المناطق - وكالات
أفادت مصادر وفقا لـ “العربية” و”الحدث”، اليوم الأحد، بسقوط 7 قتلى، كحصيلة أولية، وعدد كبير من الجرحى، بتفجير استهدف حفل تخرج عسكريين في الضالع باليمن، فيما تحدثت الأنباء الأولية عن أن القتلى يتبعون قوات الحزام الأمني. وتحدثت أنباء غير مؤكدة عن ارتفاع عدد القتلى إلى 9.
وأعلنت قوات الحزام الأمني في الضالع عن القبض على 3 من عناصر ميليشيا الحوثي بالقرب من التفجير، مؤكدة العثور على رسائل تثبت إدانتهم في تفجير اليوم.
وبحسب “العربية” و”الحدث” فإن الصاروخ أُطلق من مدينة دمت باتجاه العرض العسكري في الضالع.
وبحسب المسؤول الإعلامي لجبهة الضالع، ماجد الشعيبي، يعتقد أن الانفجار ناتج عن هجوم صاروخي، استهدف حفل تخرج قوات الحزام الأمني في ملعب الصمود بمدينة الضالع، مؤكداً أن هجوم الحوثيين على العرض العسكري محاولة لتعويض خسائرهم.
وأظهرت عدة مقاطع فيديو تصاعد الدخان في السماء جراء التفجير.
ونقلت “رويترز” عن شهود قولهم إن تفجيراً وقع بالقرب من منصة للضيوف أثناء الحفل.
واتهمت مصادر يمنية الحوثيين بشنّ الهجوم الصاروخي على العرض العسكري في الضالع.
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