شكرا لقرائتكم خبر عن «التعاون الإسلامي» تدين التفجير الإرهابي في مقديشو والان نبدء بالتفاصيل
دانت منظمة التعاون الإسلامي بشدة التفجير الإرهابي الذي وقع، أمس، في العاصمة الصومالية مقديشو والذي أودى بأرواح عدد كبير من القتلى والجرحى من الأبرياء.
وأعرب الأمين العام للمنظمة، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، عن تنديده الشديد بهذه العملية الإرهابية الجديدة في الصومال، وتوجه بصادق تعازيه لأسر الضحايا ولحكومة الصومال وشعبها، راجيا الشفاء العاجل للمصابين.
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