شكرا لقرائتكم خبر عن استهداف حفل تخرج دفعة عسكرية في الضالع والان نبدء بالتفاصيل

أكدت قوات الحزام الأمني اليمنية اليوم الأحد إن تفجيرا استهدف حفل تخرج دفعة عسكرية في مدينة الضالع الجنوبية. ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها حتى الآن. وقال شهود إن تفجيرا وقع بالقرب من منصة للضيوف أثناء الحفل.

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