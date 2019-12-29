شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل شرطي وإصابة أربعة متظاهرين في كربلاء والان نبدء بالتفاصيل
قُتل أحد عناصر الشرطة العراقية فيما أصيب أربعة متظاهرين بعد مصادمات ليلية بين المتظاهرين والقوات الأمنية وسط مدينة كربلاء.
وأفادت وكالة الأنباء الألمانية - وفقًا لشهود - أن قوات الشرطة عثرت على جثة أحد عناصر الشرطة وعليها أثار رصاص حي قرب جسر الضريبة، فيما أصيب أربعة من المتظاهرين بحالات اختناق جراء استنشاق الغازات المسيلة للدموع بعد أن استخدمت القوات الأمنية الرصاص الحي والغازات المسيلة للدموع لتفريق المظاهرات الاحتجاجية وسط كربلاء الليلة الماضية.
وتجمع آلاف المتظاهرين في ساحة التربية للشهر الثالث على التوالي في إطار المظاهرات الاحتجاجية التي تشهدها العراق منذ مطلع أكتوبر الماضي.
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