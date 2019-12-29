شكرا لقرائتكم خبر عن استراليا تحذر السياح من الحرائق: "حان وقت الرحيل" والان نبدء بالتفاصيل
حثت السلطات الأسترالية السكان والسياح في جزء من ولاية فيكتوريا على المغادرة اليوم الأحد قبل يوم من المتوقع أن يصبح خطر حرائق الغابات فيه جسيما.
وقالت السلطات إن التوقعات بارتفاع درجات الحرارة عن 40 درجة مئوية وهبوب رياح قوية وعواصف رعدية وتغير اتجاه الرياح التي تتحرك عبر الولاية تعني أن غدا الاثنين سيكون من أخطر أيام طقس الحرائق في تاريخ ولاية فيكتوريا.
وقال آندرو كريسب مفوض إدارة الطوارئ بالولاية للسكان ولعشرات الآلاف ممن جاؤوا لقضاء عطلاتهم في منطقة إيست جيبسلاند أن يغادروا في موعد أقصاه صباح يوم غد الاثنين.
وأضاف في مؤتمر صحفي اليوم الأحد "ما نقوله حاليا، بناء على الأحوال الجوية التي سنواجهها غدا في أنحاء الولاية، خاصة في إيست جيبسلاند، هو إن كنتم في عطلة في هذا الجزء من الولاية فقد حان الوقت للرحيل"..
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