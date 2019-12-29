وزارة النفط: ايقاف حقل الناصرية وقتياً وسيتم تعويضه من انتاج البصرة

أكدت وزارة النفط، الاحد، أن ايقاف حقل الناصرية النفطي "وقتي"، مشيرة الى أن الوزارة بصدد التعويض من فائض انتاج البصرة.
واضاف جهاد، أنه "سيتم تعويض النفط للحقل من الفائض من انتاج الحقول النفطية في البصرة، مؤكدا ان العراق ملتزم باتفاق التخفيض الذي تم التوصل اليه في منظمة اوبك+".
واشار جهاد الى ان "الوزارة قامت بتعيين 1000 شخص في الحقول النفطية في محافظة الناصرية وبالتالي فانها غير قادرة على استيعاب كل الطلبات حاليا".
وكان عدد من المتظاهرون في محافظة ذي قار، قد قاموا يوم امس السبت ( 28 كانون الاول 2019) من اغلاق حقل الناصرية مما ادى الى إيقاف إنتاج النفط في الحقل الواقع على بعد 38 كيلومترا شمال غربي مدينه الناصريه.
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