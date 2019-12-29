وزارة النفط: ايقاف حقل الناصرية وقتياً وسيتم تعويضه من انتاج البصرة

وقال المتحدث باسم الوزارة عاصم جهاد في حديث لـ الخليج 365، إن "عدد المتظاهرين المطالبين بالتعيين منعوا العاملين من الوصول لحقل الناصرية النفطي الذي يبلغ انتاجه 80 الف برميل يوميا، ما ادى الى ايقاف الانتاج فيها موقتا"، مؤكدا ان "ذلك لم يؤثر على انتاج وتصدير النفط العراقي للخارج".واضاف جهاد، أنه "سيتم تعويض النفط للحقل من الفائض من انتاج الحقول النفطية في البصرة، مؤكدا ان العراق ملتزم باتفاق التخفيض الذي تم التوصل اليه في منظمة اوبك+".

واشار جهاد الى ان "الوزارة قامت بتعيين 1000 شخص في الحقول النفطية في محافظة الناصرية وبالتالي فانها غير قادرة على استيعاب كل الطلبات حاليا".

وكان عدد من المتظاهرون في محافظة ذي قار، قد قاموا يوم امس السبت ( 28 كانون الاول 2019) من اغلاق حقل الناصرية مما ادى الى إيقاف إنتاج النفط في الحقل الواقع على بعد 38 كيلومترا شمال غربي مدينه الناصريه.

