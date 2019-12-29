بالصور.. قطع الطريق من ساحة الطابقين باتجاه جامعة بغداد

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افاد مصدر امني، الاحد، بأن الطريق المؤدي من ساحة الطابقين باتجاه جامعة بغداد، قطع بسبب تظاهرة لمنتسبي الحشد الشعبي.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "عدد من اصحاب العقود في الحشد الشعبي خرجوا في تظاهرة اليوم بمنطقة الجادرية وسط بغداد، للمطالبة بتثبيتهم على الملاك الدائم".
واضاف المصدر ان "المتظاهرين قطعوا الطريق من ساحة الطابقين باتجاه جامعة بغداد"، مشيرا الى ان "ذلك ادى الى حدوث زخم مروري في المنطقة".
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