اعلن البنك المركزي العراقي، الاحد، عن ارتفاع كبير في مبيعاته في مزاد العملة لتصل الى 257 مليون دولار.
وشهد البنك المركزي العراقي خلال مزاده لبيع وشراء العملات الاجنبية اليوم ارتفاعا في مبيعاته لتصل الى 257 مليون و242 الف دولار غطاها البنك بسعر صرف اساس بلغ 1190 دينار لكل دولار ،مقارنة بيوم الاربعاء الماضي التي بلغت المبيعات فيها 194 مليون و412 الف دولار.
وتوزع الطلب بواقع 234 مليون و822 الف دولار لتعزيز الارصدة في الخارج على شكل حوالات واعتمادات، فيما توزعت البقية الباقية والبالغة 22 مليون و420 الف دولار على شكل بيع نقدي غطاها البنك بالكامل بسعر صرف بلغ 1190 دينار لكل دولار واحد.
يذكر ان البنك المركزي يجري جلسات يومية لبيع وشراء العملات الاجنبية ما عدا العطل الرسمية التي يتوقف البنك عن هذه المزادات.
وتوزع الطلب بواقع 234 مليون و822 الف دولار لتعزيز الارصدة في الخارج على شكل حوالات واعتمادات، فيما توزعت البقية الباقية والبالغة 22 مليون و420 الف دولار على شكل بيع نقدي غطاها البنك بالكامل بسعر صرف بلغ 1190 دينار لكل دولار واحد.
فيما لم تتقدم اي من المصارف الـبالغة 33 مصرفا في مزاد العملة باي عروض لبيع الدولار .
يذكر ان البنك المركزي يجري جلسات يومية لبيع وشراء العملات الاجنبية ما عدا العطل الرسمية التي يتوقف البنك عن هذه المزادات.
كانت هذه تفاصيل خبر ارتفاع كبير في مبيعات البنك المركزي لتصل الى 257 مليون دولار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.