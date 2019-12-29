رغم التظاهرات والتهديد.. نائب هولندي يعيد تنظيم مسابقة رسوم 'مسيئة' للنبي الاكرم

ودعا فيلدرز المعروف بمواقفه المعادية للإسلام، متابعيه على تويتر إلى إرسال الرسوم "الكاريكاتورية".

ويود النائب تنظيم المسابقة في مقر البرلمان الهولندي في لاهاي، متذرعا بحق التعبير.

وكان فيلدرز زعيم حزب الحرية أعلن في حزيران 2018 عزمه على تنظيم مسابقة مماثلة، غير أنه عاد وألغى مشروعه بعد تلقيه تهديدات.



وأثارت هذه الخطوة موجة تنديد بين المسلمين، ولا سيما في باكستان حيث جرت عدة تظاهرات، كما تسببت بالعديد من التنديدات والأحداث الأمنية في هولندا.

وحكمت محكمة هولندية في شباط على باكستاني بالسجن عشر سنوات لإدانته بالتخطيط لـ"اعتداء إرهابي" ضد فيلدرز.

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ونشر الباكستاني الذي أوقف في لاهاي مقطع فيديو على فيسبوك يعلن فيه أنه يريد إرسال فيلدرز "إلى الجحيم"، داعيا المسلمين إلى دعمه.

وبعد يومين، قرر فيلدرز إلغاء المسابقة. وفي اليوم التالي، هاجم شاب أفغاني سائحين أميركيين في المحطة المركزية للقطارات في أمستردام، باستخدام سكين.



وأعلن الأفغاني الذي حكم عليه في تشرين الاول بالسجن 26 عاما، أنه نفذ الهجوم "لحماية النبي محمد"، وذاكر اسم غيرت فيلدرز خلا محاكمته.

وتؤمن الدولة الهولندية حماية على مدار الساعة لفيلدرز البالغ من العمر 56 عاماً.