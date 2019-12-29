متظاهرون يقطعون جسراً وسط ذي قار واخرون يغلقون دوائر حكومية في الديوانية

أفاد مصدر أمني، اليوم الأحد، بأنه تم قطع جسر حيوي وسط ذي قار، فيما اغلق متظاهرون دوائر حكومية بالديوانية.

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "العشرات من المتظاهرين، اقدموا صباح اليوم على حرق اطارات عند جسر النصر وسط محافظة ذي قار".

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وأضاف، أن "حرق الاطارات تسبب باغلاق الجسر بالكامل، ما اسفر عن حدوث زخم مروري شديد ضمن المنطقة المذكورة".

وتابع المصدر ان "متظاهرين في الديوانية اغلقوا اغلب الدوائر الحكومي، ومنعوا الموظفين من الاستمرار بالدوام".