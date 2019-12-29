فرنسا في 2019 الأكثر تعرضا للهجمات الإرهابية في أوروبا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تحذيرات أطلقها مؤشر الإرهاب العالمي لعام 2019 من تزايد خطر اليمين المتطرف في أوروبا، حيث ارتفع عدد ضحايا هجماته بنسبة 52%؛ إذ حصد أرواح 77 شخصا بنهاية سبتمبر 2019.

وتحولت فرنسا لأكثر دول أوروبا تعرضا للإرهاب.

في 24 مايو تعرضت فرنسا لهجوم بطرد مفخخ في ليون أصاب 13 شخصا، وفي 31 أغسطس تعرضت لحادث طعن في ليون، قتل على إثره شخصا وأصيب 8 آخرون.

في 6 سبتمبر، تعرضت فرنسا لحادث طعن أمام مدرسة بمرسيليا، أسفر عنه إصابة امرأتين.

وفي 3 أكتوبر، تعرضت لحادثة طعن في مقر شرطة باريس، تسبب في مقتل 4 من أفراد الشرطة.