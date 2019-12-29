أكثر من 30 قتيلا وجريحا في هجوم إرهابي بالضالع جنوبي اليمن

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - استشهد 10 جنود يمنيين وأصيب أكثر من 20 آخرين، الأحد، في حصيلة أولية لهجوم إرهابي استهدف حفل تخرج دفعة عسكرية في مدينة الضالع جنوب اليمن.

وقال المتحدث عن جبهة الضالع ماجد الشعيبي لـ"العين الإخبارية" إن الحصيلة الأولية للهجوم الإرهابي أسفرت عن سقوط استشهاد 10 من القوات الجنوبية وإصابة أكثر من 20، مرجحا أن يكون الرقم أكبر من ذلك.



وأشار إلى أن مستشفيات مدينة الضالع أعلنت حالة طوارئ، ووجهت نداءات استغاثة للتبرع بالدم.





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وأضاف أن الهجوم الإرهابي استهدف منصة الحفل الذي كان يقام في ملعب الصمود وسط مدينة الضالع.





وفيما رجحت مصادر وقوف مليشيا الحوثي خلف الهجوم بطائرة مسيرة، أفادت مصادر أخرى بأن صاروخا باليستيا استهدف منصة الاحتفال.