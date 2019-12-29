ادي معلوف: كيف يطالبون رئيس مكلّف أن يتخطى الكتل البرلمانية في تشكيل حكومته؟

سأل عضو تكتل "لبنان القوي" النائب ادي معلوف في تصريح له عبر وسائل التواصل الاجتماعي، "كيف يطالبون رئيس الحكومة المكلّف حسان دياب أن يتخطى الكتل البرلمانية في تشكيل حكومته ضمن نظام برلماني والّا يستمع الى وجهة نظرها او يقنعها ببرنامجه؟".
اضاف معلوف "بيكفي تنظير وشعارات فارغة، قلنا، على الحكومة ان تنال ثقة الناس وثقة المجلس ثقة الناس، بدنا ننتظر صدور المراسيم، اما الآن فالرئيس مجبور أن يجمّع أكثرية".
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