روكز: شو ناطرة الاجهزة المعنية لتجهيز طرقاتنا بأبسط وسائل الحماية والسلامة العامة؟

اشار النائب ​شامل روكز​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الى ان "محصلة احصاءات ​التحكم المروري​ لهذا الاسبوع: اكثر من 100 حادث، واكثر من 19 قتيل و120 جريح، والاحصاءات لعام 2019 اشد خطورة: 4582 حادث، 488 قتيل و6101 جريح، اذا شتت يومين خسرنا 19 روح، شو ناطرة الاجهزة المعنية لتجهيز طرقاتنا بأبسط وسائل الحماية و​السلامة العامة​؟ شو رخيصة الروح بهالبلد".

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