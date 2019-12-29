النشرة: مقتل شخص باطلاق نار في بلدة الخضر

افاد مراسل "​الخليج 365​" بأن "مجهولين اطلقوا النار على شخص يدعى "ع ع" في ​بلدة الخضر​ شرقي ​بعلبك​ مما ادى الى مقتله على الفور".

وباشرت عناصر من ​قوى الأمن الداخلي​ في فصيلة طليا التحقيق لكشف ملابسات الحادث.

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