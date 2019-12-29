بلال عبدالله: عدنا في التأليف إلى دوامة الشروط والشروط المضادة

اشار عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب ​بلال عبدالله​ الى اننا "عدنا في التأليف إلى دوامة الشروط والشروط المضادة، اجتماعات، لقاءات، مشاورات، اضاف في تصريح له على ​وسائل التواصل الاجتماعي​ قائلا "البلد ينهار، الناس تئن، والشارع يغلي، وأصحاب الشأن يتفاوضون على الحقائب والحصص والأسماء، يا شباب الدنيا ليست بألف خير".

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