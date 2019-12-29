حمادة: لا يكفي ان يعود الحريري الى بيت الوسط انما اصبح المطلوب عودة عون الى الرابية

أكد عضو اللقاء الديمقراطي النائب ​مروان حمادة​ أن "رئاسة الحكومة غير مستقلة و​رئاسة الجمهورية​ منحازة الى ​سياسة​ البلاط والمطلوب تغيير العقلية"، مشيرا الى ان "المطلوب حل جذري ولا يكفي ان يعود رئيس حكومة تصريف الاعمال ​سعد الحريري​ الى ​بيت الوسط​ انما المطلوب ان يعود رئيس الجمهورية ميشال عون الى الرابية".

وفي حديث اذاعي، رأى حمادة ان "الحكومة ستشكل لكنها لن تقلع".