أكد عضو اللقاء الديمقراطي النائب مروان حمادة أن "رئاسة الحكومة غير مستقلة ورئاسة الجمهورية منحازة الى سياسة البلاط والمطلوب تغيير العقلية"، مشيرا الى ان "المطلوب حل جذري ولا يكفي ان يعود رئيس حكومة تصريف الاعمال سعد الحريري الى بيت الوسط انما المطلوب ان يعود رئيس الجمهورية ميشال عون الى الرابية".
وفي حديث اذاعي، رأى حمادة ان "الحكومة ستشكل لكنها لن تقلع".
كانت هذه تفاصيل خبر حمادة: لا يكفي ان يعود الحريري الى بيت الوسط انما اصبح المطلوب عودة عون الى الرابية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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