هاشم: شباب الوطن يستحقون تقدير كفاءاتهم لا إذلالهم

أكد عضو كتلة التنمية والتحرير النائب ​قاسم هاشم​ انه "اذا كان البعض ​حريصا​ على إعطاء الحقوق لاصحابها وفي أوقاتها فالحري بالحرصاء على الالتزام بالقانون والحقوق ان يستعجلواخطواتهم بإنصاف الناجحين في ​مجلس الخدمة المدنية​ وتوقيع مراسيمهم ليثق الناس بما يقول بعض المسؤولين مهما علت مواقعهم بعد ان انعدمت الثقة وضاعت الحقوق في غياهب المصالح الطائفية والمذهبية والحزبية"، مضيفا:"من هنا يبدأ بناء وطن العدالة والمساواة والكفاءة على حساب العصبيات البغيضة التي أوصلت الوطن الى هذا المستوى من الانحدار والانحطاط".

وفي تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لفت هاشم الى ان "شباب الوطن يستحقون تقدير كفاءاتهم لا إذلالهم في مستنقع السياسات الساقطة التي أمسكت بالقرار وخربت البلاد وأرهقت العباد".