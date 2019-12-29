اشار وزير الدولة لشؤون الاستثمار والتكنولوجيا في حكومة تصريف الأعمال عادل أفيوني في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الى انه "غير مقبول ما نشهده في بعض المصارف من تضييق القيود على صغار المودعين، واستنسابية وذل وعواقبه فوضى وثورة".
اضاف افيوني قائلا "قلتها من الاول وفي اجتماع بعبدا والإعلام، وأكرر: يجب وضع معايير موحذة ومفصّلة وشفافة وعادلة لسحب الودائع عبر قانون يحمي صغار المودعين ويضبط التحويلات الكبرى لا الحاجات الاساسية".
كانت هذه تفاصيل خبر افيوني: غير مقبول ما نشهده في بعض المصارف من تضييق القيود على صغار المودعين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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