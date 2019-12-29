عمار الحكيم: إحصائية مفوضية حقوق الإنسان عن أعداد النشطاء المختطفين تثير القلق

اعتبر رئيس "تيار الحكمة" ​عمار الحكيم​ ان "إحصائية مفوضية حقوق الإنسان عن أعداد النشطاء المختطفين تثير القلق"، لافتا الى ان "هذه الإحصائيات تتطلب تدخلا من ​الأمن​ والاستخبارات للحفاظ على سمعة ​العراق​".

وفي تصريح له حذر الحكيم من تنامي عصابات الجريمة المنظمة والتخريب في العراق"، مؤكدا ان "مهمة الحفاظ على أرواح النشطاء و​المتظاهرين​ لا تقل أهمية عن ​مكافحة الإرهاب​".