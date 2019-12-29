اعتبر رئيس "تيار الحكمة" عمار الحكيم ان "إحصائية مفوضية حقوق الإنسان عن أعداد النشطاء المختطفين تثير القلق"، لافتا الى ان "هذه الإحصائيات تتطلب تدخلا من الأمن والاستخبارات للحفاظ على سمعة العراق".
وفي تصريح له حذر الحكيم من تنامي عصابات الجريمة المنظمة والتخريب في العراق"، مؤكدا ان "مهمة الحفاظ على أرواح النشطاء والمتظاهرين لا تقل أهمية عن مكافحة الإرهاب".
كانت هذه تفاصيل خبر عمار الحكيم: إحصائية مفوضية حقوق الإنسان عن أعداد النشطاء المختطفين تثير القلق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.