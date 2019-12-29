الحكومة الإسرائيلية تبحث اليوم الخطوط العريضة لاتفاق للتسوية مع غزة

يستعرض رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي مئير بن شبات أمام المجلس الوزاري اليوم الخطوط العريضة لاتفاق للتسوية مع قطاع غزة تمت بلورته مؤخرا برعاية مصر بهدف ضمان الهدوء في المنطقة الجنوبية.
وذكرت هيئة البث الإسرائيلي أنه بموجب هذا الاتفاق ستمنح إسرائيل تسهيلات لسكان القطاع مقابل عمل حماس على منع الإطلاقات الصاروخية والحد من نطاق مسيرات العودة إلى أن يتم وقفها كليا.
يأتي هذا بينما كشفت الهيئة أن جهات أجنبية عرضت على حماس توسيع التسوية التي تمت بلورتها في قطاع غزة لتشمل وقف الاعتداءات في الضفة الغربية في إطار تسوية شاملة مع إسرائيل.
وأوضحت أن حماس ردت على العرض بأن التفاهمات لن تشمل الضفة العربية، التي لا تزال تحت الاحتلال.
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