شكرا لقرائتكم خبر عن نائبة كفر الشيخ تتقدم بطلب إحاطة حول توقف أعمال رصف الطريق الدولى الساحلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدمت النائبة هالة أبو السعد، عضو مجلس النواب عن محافظة كفر الشيخ، بطلب إحاطة إلى وزيرى النقل والتنمية المحلية، بشأن توقف أعمال رصف الطريق الدولى الساحلى، الواصل بين الطريق الدولى الساحلى، والطريق الزراعى "الإسكندرية القاهرة" بطول 13 كيلو" فوة، مطوبس، الروس"، مؤكدة أن أهمية سرعة الانتهاء من رصف هذا الطريق لما يمثله من أهمية كبرى كما أن هذا الطريق توقف منذ ما يقرب من سنتين دون أية أسباب.

وقالت النائبة هالة أبو السعد، لـ"الخليج 365" إن الطريق الدولى الساحلى، الواصل بين الطريق الدولى الساحلى، والطريق الزراعى "الإسكندرية القاهرة" بطول 13 كيلو" فوة، مطوبس، الروس"، يمر بقرى فوة بطول 20 كيلو وهو من أهم الطرق التى تساهم فى البنية التحتية، وتنهي الكثير من الأزمات، لاسيما وأن كلفة هذا الطريق حوالى 900 مليون جنيه.

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وأضافت عضو مجلس النواب عن محافظة كفر الشيخ، أن هذا الطريق يمر بقرى الإصلاح، وعزبة العاطى، والبحرى والقبلى، وطريق النشار، والعربان، وسيتم إقامة 5 أنفاق لمرور أهالى هذه القرية للنواحى التى يرغبونها دون المرور على الطريق تجنباً للحوادث، متابعة: من المفترض أن يتم على مرحلتين الأولى: طريق مزدوج بعرض 21 م، وطول 15.3 كم، وتتضمن 7 أعمال صناعية عبارة عن كبارٍى سطحية وعلوية، والمرحلة الثانية بطول 16 كم وتصل حتى كوبرى فوه العلوى "أعلى فرع النيل" والذى يضم 10 كبارٍ علوية.

وتابعت: تم تنفيذ حوالى 85%، منه، وكان من المقرر أن تنتهى الأعمال به نهاية ديسمبر 2017، إلا أنه حتى الآن لم يحدث ذلك، ولم تتم أية أعمال بهذا الطريق منذ 2017 وإلى الآن، دون أن تكون هناك أسباب لذلك، ولم تقم وزارة النقل بتوضيح أسباب التوقف.

وأشارت عضو مجلس النواب عن محافظة كفر الشيخ، إلى أن توقف هذا الطريق منذ ما يقرب من سنتين دون أية أسباب يثير التساؤلات حول أسباب التوقف، ولمصلحة من تعطيل هذا الطريق الهام والمشروع القومي الذي يخدم شبكة الطرق فى مصر.