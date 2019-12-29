تركيا: لن نُخلي نقاط المراقبة في إدلب.. ومُستعدون داخليُا وخارجيًا

محمد اسماعيل - القاهرة - أنقرة- (د ب أ):

أكد وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، الأحد، أن بلاده لن تخلي بأي شكل من الأشكال نقاط المراقبة الـ12 في منطقة خفض التصعيد بإدلب، شمال غربي سوريا.

جاء هذا خلال اجتماع عقده الوزير مع قادة الوحدات التركية المتمركزة على حدود سوريا، بحضور قيادات الجيش، على خلفية التطورات في إدلب.

ونقلت وكالة "الأناضول" عن أكار، قوله: "لن نخلي بأي شكل من الأشكال نقاط المراقبة الـ12 التي تقوم بمهامها بشجاعة لضمان وقف إطلاق النار في إدلب، ولن نخرج من هناك".

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وأوضح أن "نقاط المراقبة التركية في المنطقة، لديها التعليمات اللازمة وسترد دون تردد في حال تعرضها لأي هجوم أو تحرش".

وتواصل القوات الحكومية السورية المدعومة من روسيا عملياتها في إدلب، المعقل الكبير الأخير للمسلحين في سوريا.

كما تطرق الوزير التركي إلى مذكرة التفويض المتوقع تمريرها من البرلمان التركي من أجل إرسال قوات إلى ليبيا.

وشدد في هذا الصدد على أن "قواتنا المسلحة مستعدة لتولي المهام داخل وخارج البلاد من أجل حماية حقوق ومصالح بلادنا".