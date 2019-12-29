محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية – فاطمة الديب:
شنَّ الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، جولة مفاجئة، صباح اليوم الأحد، على مخابز قريتي "المطاوعة" و"شرشيمة" بمركز ومدينة ههيا؛ وذلك للاطمئنان على سير العمل بها والتأكد من جودة الخبز المُقدم للمواطنين ومراعاته للمواصفات من حيث الجودة والوزن المُقرر، والوقوف على أي مخالفات أو شكاوى للمواطنين.
وشدد المحافظ، على نظافة المعدات المستخدمة في تجهيز الخبز والأدوات المستخدمة في وزن الرغيف، حيث استفسر من الأهالي عن مدى رضاهم عن جودة الخبز المُقدم وتوافره منعًا لحدوث أي تلاعب أو استغلال لهم.
وأكد محافظ الشرقية على وكيلة وزارة التموين بالمحافظة، بالمتابعة المستمرة لسير العمل بالمخابز والتأكد من الالتزام بحصص الدقيق المُقررة لها وتقديم خبز جيد للمواطن مع إلزام مفتشين التموين بالمرور اليومي على المخابز وتحرير محاضر للمخالفين لضمان وصول الخبز المُدعم لمن يستحق.
كانت هذه تفاصيل خبر في جولة مفاجئة.. محافظ الشرقية يتفقد مخابز قريتي "المطاوعة" و"شرشيمة" -صور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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