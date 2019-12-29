مئات الآلاف يوقعون عريضة لإلغاء الألعاب النارية بأستراليا بسبب الحرائق

وقع مئات الآلاف في أستراليا عريضة للمطالبة بإلغاء احتفالا بالعام الجديد بمدينة سيدني الكبرى واستخدام تلك الأموال في محاربة حرائق الغابات المشتعلة بأجزاء من البلاد، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
تلوث الهواء بكميات كبيرة من الدخان بالفعل ، وتخصيص الأموال بدلا عن ذلك لرجال الإطفاء والمزارعين ورعاة المواشي.
ونصت العريضة - حسبما نقلت قناة "سكاي نيوز" البريطانية اليوم الأحد- على أنه يجب على كافة الولايات الأسترالية أن تقول لا للألعاب النارية التي ستضر بالمواطنين نظرا
مشيرة إلى أن إلغاءها سيكون له فائدة فعلية ضئيلة.
وصرحت عمدة مدينة سيدني كلوفر موور بأن عروض الألعاب النارية ستقام كما هو مخطط "رغم تعاطفها الكبير" مع موقعي العريضة ؛ نظرا لإنفاق الأموال المخصصة للألعاب النارية بالفعل ..
وتشير التقارير إلى أنه تم إنفاق قرابة 3 ملايين دولار أسترالي على الألعاب النارية بمدينة سيدني العام الماضي.
يشار إلى أن رئيس الوزراء سكوت موريسون أعلن صرف تعويضات مالية لرجال الإطفاء المتطوعين الذين قضوا أكثر من 10 أيام في محاربة حرائق الغابات بولاية "نيو ساوث سلز ، وأسفرت الحرائق حتى الآن عن مصرع 9 أشخاص وتدمير 5 ملايين هكتار من الأراضي إلى جانب 950 منزلا.
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