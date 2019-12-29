الخارجية الروسية تؤسس إدارة جديدة للتعاون في مجال الفضاء الإلكتروني الدولي

أسست وزارة الخارجية الروسية إدارة جديدة معنية بشئون التعاون في مجال الفضاء الإلكتروني الدولي، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
الفضاء الإلكتروني الدولي والإطار القانوني المُنظم لهذا التعاون.
أفادت الخارجية الروسية، اليوم الأحد، بأن الدائرة رقم 42 المؤسسة حديثًا بالوزارة سوف تكون معنية بتعاون موسكو الثنائي والمتعدد في مجال
الخاصة بأمن المعلومات الدولي؛ ليشمل ذلك مكافحة إساءة استعمال تكنولوجيات المعلومات للأغراض العسكرية والسياسية والإرهابية وغيرها من الأغراض الإجرامية.
وأضافت الوزارة - عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) - أنه من شأن هذه الدائرة أن تقوم بتطوير وتنفيذ السياسة الوطنية
كانت الحكومة الروسية أصدرت - الليلة الماضية - نص قانون وقعه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بهدف إنشاء وحدة هيكلية جديدة في إطار وزارة الخارجية لكي تكون معنية بالتعاون الدولي في مجال الفضاء الإلكتروني.
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