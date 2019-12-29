أكد مقرر اللجنة المالية البرلمانية بالعراق أحمد الصفار أن سبب استقالة رئيس الحكومة عادل عبدالمهدي هو عجز الموازنة المقبلة الذي يصل إلى 48 تريليون دينار..واصفا عجز الموازنة المقبلة ب"الكارثي" والأضخم في تاريخالعراق، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
المقبل يجعله الأضخم في تاريخ موازنات العراق" .. مستبعداً إمكانية إرسال الحكومة الحالية للموازنة كونها حكومة تصريف أعمال.
وقال الصفار - في تصريح خاص لراديو (سوا) الأمريكي اليوم الأحد - : "إن حجم العجز المتوقع لموازنة العام
وأوضح أن الموازنة العامة تقدر بنحو 162 تريليون دينار والإيرادات تبلغ 114 تريليون دينار .. لافتا إلى أنه بذلك يبقى العجز إلى 48 تريليون دينار.
كانت هذه تفاصيل خبر برلماني عراقي : عجز الموازنة 2020 سبب استقالة عادل عبدالمهدي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.