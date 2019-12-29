إستراليا: استمرار الألعاب النارية في "سيدني" رغم أزمة الحرائق

قال رئيس الوزراء الاسترالي سكوت موريسون، اليوم الأحد، إن الألعاب النارية الشهيرة التي تقام في رأس السنة الميلادية في مدينة "سيدني" ستستمر على رغم أزمة الحرائق الحالية، لإظهار مرونة بلاده وتفاؤلها وإيجابيتها أمام العالم، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.



كما أعلن موريسون - حسبما نقلت شبكة "إيه بي سي

نيوز" الأمريكية - عن تقديم دعم مالي لعدد من رجال الإطفاء المتطوعين في ولاية "نيو ساوث ويلز" الأكثر تضررًا من حرائق الغابات التي تجتاح البلاد.



وأضاف أن رجال الإطفاء المتطوعين سيحصلون على 300 دولار إسترالي يوميًا وإجمالي 6000

دولار إسترالي إذا تم استدعاؤهم للمشاركة في أعمال إطفاء الحرائق لأكثر من 10 أيام.



وكانت سلطات الطقس في إستراليا حذرت أخيرًا من نشوب المزيد من حرائق الغابات المشتعلة بالفعل في البلاد نظرًا لتشكل موجة حارة شديدة من المتوقع أن تضرب البلاد قريبا.

يشار إلى أن حرائق الغابات أسفرت حتى الآن عن مصرع 9 أشخاص وتدمير 5 ملايين هكتار من الأراضي إلى جانب 950 منزلًا.

