إستراليا: استمرار الألعاب النارية في "سيدني" رغم أزمة الحرائق

قال رئيس الوزراء الاسترالي سكوت موريسون، اليوم الأحد، إن الألعاب النارية الشهيرة التي تقام في رأس السنة الميلادية في مدينة "سيدني" ستستمر على رغم أزمة الحرائق الحالية، لإظهار مرونة بلاده وتفاؤلها وإيجابيتها أمام العالم، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
نيوز" الأمريكية - عن تقديم دعم مالي لعدد من رجال الإطفاء المتطوعين في ولاية "نيو ساوث ويلز" الأكثر تضررًا من حرائق الغابات التي تجتاح البلاد.
كما أعلن موريسون - حسبما نقلت شبكة "إيه بي سي
دولار إسترالي إذا تم استدعاؤهم للمشاركة في أعمال إطفاء الحرائق لأكثر من 10 أيام.
وأضاف أن رجال الإطفاء المتطوعين سيحصلون على 300 دولار إسترالي يوميًا وإجمالي 6000
وكانت سلطات الطقس في إستراليا حذرت أخيرًا من نشوب المزيد من حرائق الغابات المشتعلة بالفعل في البلاد نظرًا لتشكل موجة حارة شديدة من المتوقع أن تضرب البلاد قريبا.
يشار إلى أن حرائق الغابات أسفرت حتى الآن عن مصرع 9 أشخاص وتدمير 5 ملايين هكتار من الأراضي إلى جانب 950 منزلًا.
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