البرلمان الليبي يُحذر تركيا من التدخل العسكري في البلاد

قال عبدالله بليحق، المتحدث باسم مجلس النواب الليبي، إنه إذا فكرت تركيا في التدخل العسكري في البلاد سيكون الرد قاسيًا من الجيش الليبي، وسيعتبر هذا التدخل "استعمارًا جديدًا لليبيا"، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.



كشف بليحق - حسبما نقلت قناة "العربية" الإخبارية اليوم الأحد- أن الجيش الليبي استهدف أكثر من

مرة غرف عمليات تابعة للأتراك، الذين يشرفون على الطائرات المسيرة ويقدمون دعمًا لوجستيًا.



أوضح، أن رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، أكد في لقائه مع رئيس البرلمان القبرصي، أنه سيتم دعم توجه مجلس النواب الليبي إلى الاتحاد الأوروبي بسحب

الدعم والاعتراف بحكومة الوفاق برئاسة فايز السراج.



كانت مصادر تركية كشفت أن حزب "العدالة والتنمية" الحاكم أرسل مذكرة إلى البرلمان، لطلب تفويض لإرسال قوات إلى ليبيا.



أوضحت المصادر أن البرلمان قد يناقش المذكرة، الخميس المقبل، فيما طالب رئيس الوزراء الإيطالي، جوزيبي كونتي، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بتجنب أي تدخل عسكري في ليبيا، معتبرًا أن هذه الخطوة من شأنها أن تدفع بتصعيد عسكري في المنطقة.

