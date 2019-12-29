5 قتلى في تحطم طائرة بلويزيانا الأميركية

أفادت وسائل إعلام محلية والسلطات بأن خمسة أشخاص كانوا في طريقهم لحضور مباراة في بطولة الجامعات لكرة القدم لقوا حتفهم إثر تحطم الطائرة الصغيرة التي كانت تقلهم بعد مغادرتها بفترة وجيزة مطاراً إقليمياً في جنوب ولاية لويزيانا الأميركية.

وأبلغ مسؤولون بالشرطة والإطفاء محطة (كيه.إيه.تي.سي) المحلية التابعة لشبكة تلفزيون (إيه.بي.سي)، أن ستة أشخاص كانوا على الطائرة عندما تحطمت بعد قليل من الساعة التاسعة صباحاً بالتوقيت المحلي وسقوطها في ساحة انتظار سيارات تابعة لمركز بريد في لافاييت بولاية لويزيانا.

وذكرت المحطة أن شخصاً واحداً من ركاب الطائرة وشخصاً كان إما داخل سيارة أو بالقرب منها على الأرض نقلاً إلى مستشفى محلي مصابين بجروح تشكل تهديداً لحياتهما.

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وقال روبرت بينوا، قائد إدارة الإطفاء في لافاييت خلال مؤتمر صحفي إن شخصين في مكتب البريد أصيبا نتيجة استنشاق الدخان ويجري علاجهما أيضاً في المستشفى، وذكرت محطة (دبليو.دي.إس. يو نيوز) في نيو أورليانز إن مراسلتها الرياضية كارلي مكورد(30 عاماW) كانت من بين الركاب الخمسة الذين لقوا حتفهم.

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وقال بينوا إن محققي هيئة الطيران الاتحادية سيجرون تحقيقاً في أسباب الحادث.