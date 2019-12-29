كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تضرر السياحة في الهند مع اندلاع الاحتجاجات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تضررت صناعة السياحة في الهند بموجة من الاحتجاجات العنيفة المناهضة للحكومة ضد قانون المواطنة الجديد الذي هز عدة مدن هذا الشهر، مع إصدار سبع دول على الأقل تحذيرات للسفر، وفقا لما اوردته رويترز.

قُتل ما لا يقل عن 25 شخصًا في اشتباكات بين الشرطة والمتظاهرين، وما زالت المظاهرات ضد القانون مستمرة.

يقدر المسؤولون الغاء وتأجيل حوالي 200000 سائح محلي ودولي رحلاتهم إلى تاج محل في الأسبوعين الماضيين، وهي واحدة من أشهر مناطق الجذب السياحي في العالم.

وأوضح دينيش كومار، مفتش الشرطة الذي يشرف على مركز شرطة سياحي خاص بالقرب من تاج محل ن ولديه إمكانية الوصول إلى بيانات الزوار: "لقد حدث انخفاض بنسبة 60٪ في عدد زوار الموقع في ديسمبر من هذا العام". وقال إن الانخفاض مقارنة بشهر ديسمبر من العام الماضي.

وتابع قائلا "لقد كان السياح الهنود والأجانب يتصلون بغرف المراقبة لدينا للتحقق من الأمن. نحن نؤكد لهم الحماية، لكن قرر الكثيرين الابتعاد ".

يقع النصب التذكاري الرخامي الذي يعود إلى القرن السابع عشر في ولاية أوتار براديش، الولاية الشمالية التي شهدت أكبر عدد من الوفيات والانفجارات الكثيفة في أسبوعين من الاضطرابات.

قالت مجموعة من السياح الأوروبيين المسافرين في مجموعة عبر الهند أنهم يخططون الآن لقطع رحلتهم لمدة 20 يومًا. وقال ديف ميليكين، وهو مصرفي متقاعد يعيش في ضواحي لندن، إلى رويترز "كلنا متقاعدون، لأن السفر يجب أن يكون مريحًا.. وقد أدت عناوين الصحف إلى شعور بالقلق وسنغادر في وقت أقرب مما خططنا".

Advertisements

يستقطب تاج محل، الواقع في مدينة أغرا، أكثر من 6.5 مليون سائح كل عام، مما يحقق حوالي 14 مليون دولار سنويًا من رسوم الدخول. يدفع السائح الأجنبي 1100 روبية (حوالي 15 دولارًا) لدخول الأراضي، على الرغم من حصول مواطني الدول المجاورة على خصم.

قال مدراء الفنادق الفاخرة ودور الضيافة حول تاج محل إن الإلغاء في اللحظة الأخيرة خلال موسم الأعياد قد زاد من تباطؤ معنويات العمل في وقت تباطأ فيه النمو الاقتصادي في البلاد إلى 4.5 ٪، وهو أبطأ وتيرة له منذ أكثر من ست سنوات.

في محاولة لقمع العنف والاضطرابات، علقت السلطات خدمات الإنترنت عبر الهاتف النقال في أغرا.

وقال سانديب أرورا، رئيس مؤسسة أغرا لتنمية السياحة التي تضم أكثر من 250 من منظمي الرحلات السياحية والفنادق والمرشدين: "لقد أثر حظر الإنترنت على السفر والسياحة في أغرا بنسبة تتراوح بين 50 و60٪".

أصدرت الولايات المتحدة وبريطانيا وروسيا وإسرائيل وسنغافورة وكندا وتايوان نصائح سفر تطلب من مواطنيها إما الامتناع عن الزيارة أو توخي الحذر عند زيارة المناطق المتورطة في احتجاجات الهند.

وقال جايانتا مالا بارواه، رئيس مؤسسة آسام للسياحة والتنمية، إن الدولة التي تضم أكبر تجمع في العالم لحيوان وحيد القرن، يزورها في المتوسط 500 ألف سائح خلال شهر ديسمبر. وتابع قائلا "لكن هذه المرة، وبسبب الاحتجاجات المستمرة ونصائح السفر من مختلف البلدان، انخفض الرقم بنسبة 90٪ إن لم يكن أكثر".

