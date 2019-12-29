كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير هندي يطالب بمعاقبة شرطي طلب من المحتجين المسلمين "الذهاب إلى باكستان" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طالب وزير شئون الأقليات في الهند، مختار عباس نقفي، اليوم الأحد، باتخاذ إجراءات من حكومة ولاية أوتار براديش ضد ضابط شرطة كبير زعم أنه أدلى ببعض التصريحات المثيرة للاعتراض ضد المتظاهرين في منطقة إسلامية في ميروت.

يظهر مقطع فيديو، مدير شرطة ميروت، أخيليش نارايان سينغ، وهو يهاجم بعض الرجال المسلمين ويخبرهم بـأن "يذهبوا إلى باكستان".

في مقطع الفيديو المنشور على وسائل التواصل الاجتماعي، شوهد الشرطي الذي زار المنطقة المسلمة مع العديد من رجال الأمن المناهضين للشغب، وهو يطلب من السكان نقل رسالته إلى المحتجين، خاصة إلى أربعة رجال رفعوا أعلام باكستان خلال احتجاجهم على الجهاز المركزي للمحاسبات.

انتقادًا لتصريحات الشرطي، قال الوزير المركزي: "إذا كان صحيحًا أنه أدلى بهذا التصريح في شريط الفيديو، فعندئذ يمكن إدانته. يجب اتخاذ إجراءات فورية ضده... العنف على أي مستوى، سواء كان ذلك من قبل الشرطة أو من قبل الحشود، أمر غير مقبول. لا يمكن أن يكون جزءًا من بلد ديمقراطي. يجب أن تحرص الشرطة على ألا يعانى أولئك الأبرياء".

في مقطع الفيديو، يمكن رؤية مدير شرطة ميروت في سينغ، وهو يرتدي ملابس مكافحة الشغب، ويقول: "اذهبوا إلى باكستان"، بينما كان يحيط به ثلاثة رجال مسلمين في ممر ضيق.

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وسمع "سينغ" قائلاً، إنه بما أن لديه الفرصة الآن، فسوف يقوم بضبط سكان الممر على اليمين. كما ادعى أنه سيمشط المنطقة من أجل مثيري الشغب ويحبسهم. وبالإشارة مرة أخرى إلى باكستان، يُسمع صوتًا يقول في الفيديو: "إذا كنتم لا ترغبون في العيش هنا، فاذهبوا بعيدًا. أتيتم إلى هنا ولكنكم تمدحون كل مكان آخر؟".

لكن "سينغ" قال في دفاعه يوم السبت، إن وجهته في باكستان كانت موجهة فقط لأولئك الذين كانوا يرددون شعارات مؤيدة لباكستان خلال الاحتجاجات ضد قانون الجنسية.

وقال الضابط أخيليش نارايان سينغ يوم السبت بعد ظهور الفيديو: "شاهدنا بعض الناس يرددوا هتافات مؤيدة لباكستان. هذا أوضح أنهم كانوا على وشك التعرض لبعض الأذى. ركضوا داخل الممر. وجدنا بعض الأشخاص الآخرين وبخناهم. لكن تحدثنا إليهم عن الأولاد. لقد جاءوا من نفس الممر. عندما هتفوا بشعارات مؤيدة لباكستان، ردينا على ذلك".

شهدت ولاية أوتار براديش الهندية تصاعداً في أعمال العنف مع استمرار المتظاهرين في معارضة قانون الجنسية، الذي يمنح الجنسية الهندية للاضطهاد الهندوس والجاينيه وبارسيس والمسيحيين والبوذيين والأقليات السيخ من بنجلاديش وأفغانستان وباكستان.

ومع ذلك، فإن التشريع لا يمتد ليشمل المسلمين - وهو أمر يرى كثيرون أنه انتهاك للدستور الهندي. وقد نفى رئيس وزراء البلاد، ناريندرا مودي، هذه المزاعم بشدة، قائلاً إن القانون لا يميز ضد المسلمين.