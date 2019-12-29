كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر البرلمان الليبي: التدخل العسكري التركي استعمارًا جديدًا للبلاد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اعتبر عبدالله بليحق، المتحدث باسم مجلس النواب الليبي، أن التدخل العسكري التركي في ليبيا، "استعمارًا جديدًا لليبيا".

واستهدف الجيش الليبي، أكثر من مرة غرف عمليات تابعة للأتراك، الذين يشرفون على الطائرات المسيرة ويقدمون دعماً لوجستيًا.

وأكد رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، في لقائه مع رئيس البرلمان القبرصي، أنه سوف يتم دعم توجه مجلس النواب الليبي إلى الاتحاد الأوروبي بسحب الدعم والاعتراف بحكومة الوفاق برئاسة فايز السراج.

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وأرسل حزب "العدالة والتنمية" الحاكم، مذكرة إلى البرلمان، لطلب تفويض لإرسال قوات إلى ليبيا.

وأوضحت المصادر أن البرلمان قد يناقش المذكرة الخميس المقبل. وتأتي هذه الخطوة بعد طلب رسمي تقدمت به حكومة الوفاق الليبية لأنقرة.