كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المتظاهرون العراقيون يلوّحون بإجراءات تصعيدية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نظم المتظاهرون العراقيون، اليوم الأحد، اعتصامات في ساحة التربية وسط مدينة كربلاء، كما خرجت تظاهرات من ساحة التحرير، باتجاه منطقتي الكرادة والجادرية اللتين تضمان مقار حزبية عدة، وذلك في آخر تطورات التظاهرات في بغداد والمحافظات الجنوبية.

واستمر المتظاهرون بتطويق شركة نفط ذي قار وطالبوا بفتح تعيينات لأبناء المحافظة.

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وأطلق المئات من طلاب جامعة الكوفة، في محافظة جنوب العراق، مناطيد صغيرة في الهواء تحمل أسماء قتلى التظاهرات العراقية، وقال منظمو هذه الفعالية إن الهدف منها هو إيصال رسائل سلمية عن تظاهراتهم.

وعقد "تحالف البناء" بقيادة هادي العامري، اجتماعاً لتقديم مرشح جديد لمنصب رئيس الوزراء، بعد رفض الشارع العراقي ورئيس الجمهورية مرشحهم السابق، أسعد العيداني.